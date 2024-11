Oasport.it - I due principali dubbi di Volandri: chi tra Musetti-Berrettini e il rebus doppio

Gli occhi di tutti gli appassionati di tennis sono concentrati verso Torino e le ATP Finals, ma dopo aver decretato il vincitore del torneo di fine anno non ci sarà tempo di respirare. Ci si sposterà a Malaga per la Coppa Davis, a cui l’Italia si presenta con la volontà di ripetersi dopo il successo dello scorso anno che riportò l’insalatiera nel Bel Paese a distanza di quarantasette anni dall’ultima volta. Con Filippoche dovrà sciogliere un paio diinteressanti.Il quintetto sembra ormai scelto. Jannik Sinner è imprescindibile per provare a firmare la doppietta, con lui ci saranno Lorenzo, Matteo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Sulla carta i migliori cinque a disposizione, tra i tre singolaristi più performanti sulla carta e ilche, a suon di risultati, ha conquistato un posto alle Finals di Torino.