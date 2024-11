Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, nella notte scoppia la lite tra Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi: cosa è successo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: si accendono gli animicasa più spiata d‘Italia con uno scontro tra due degli ultimi inquilini che hanno varcato al porta rossa,Durante la puntata andata in onda martedì su Canale 5,, ha rilasciato una dichiarazione scottante sulla sua partner Federica: la giovane, oltre a lui, avrebbe anche frequentato il tentatore Giovanni.non ha apprezzato che il nuovo ragazzo della ex abbia rivelato certi dettagli intimi di Federica davanti a tutti, non tutelandola dai pettegolezzi all’interno e all’esterno della Casa. La scorsa, i due protagonisti di Temptation Island sono arrivati allo scontro:ha puntato il dito verso il tentatore, dichiarando che conosce delle verità sul suo conto che preferisce non tirare fuori. Nonostante questo, il ragazzo continua a dire di non avere alcun risentimento personale nei confronti dell’ex tentatore.