Gaeta.it - Friuli Venezia Giulia e Slovenia: uniti verso GO!2025, capitale europea della cultura

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le relazioni trasi intensificano con l’avvicinarsi di GO!2025,. L’incontro tra il governatore Massimiliano Fedriga e il vice primo ministro sloveno Matej Arcon a Trieste ha messo in evidenza l’importanza di questo evento che mira a rafforzare legamili, sociali ed economici tra le due nazioni. Gli sviluppi recenti indicano un futuro di collaborazione proficua e di scambi significativi volti a mettere in risalto le affinità e le diversitàli che caratterizzano entrambi i territori.Un incontro per rafforzare legamiliIl colloquio tra Fedriga e Arcon ha avuto come fulcro la programmazione di GO!2025, il quale rappresenta non solo un’occasione per esaltare le culture locali, ma anche un momento di unità tra i popoli.