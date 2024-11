Lanazione.it - Firenze, al Murate Art District si apre “Carcere in città”

, 14 novembre 2024 - Da questa mattina e fino a domenica 17 novembre, ilArtdiospita "in", un evento di tre giorni dedicato alcome spazio non solo di pena, ma di potenziale reinserimento sociale. L’iniziativa vuole aprire un dialogo costruttivo tra lae il sistema penitenziario, evidenziando il ruolo di quest’ultimo come attore attivo nella comunità. Promosso dalle associazioni di avvocati Associazione Insieme e Adgi (sezione di), con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti di, la Fondazione Architettie il patrocinio della Fondazione Michelucci, l’evento raccoglie numerose realtà cittadine impegnate nella riflessione sul tema, come il Centro Fiorentino Studi Giuridici e la compagnia teatrale Attori & Convenuti.