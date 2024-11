Iodonna.it - Dopo aver baciato Simona, Roberto ci prova con Gaia mentre Loris riceve un mezzo due di picche da Roberta

Leggi su Iodonna.it

Quarto appuntamento questa sera – alle 21.30 sul NOVE – per Il contadino cerca moglie 2024, il dating show agreste condotto da Gabriele Corsi. Protagonisti cinque contadini (tra cui una ragazza) alla ricerca di un’anima gemella disposta a lasciare la città per trasferirsi in campagna. Nella puntata di stasera vedremo tutti i pretendenti affrontare le cosiddette “grandi prove” dove, a ogni vittoria corrisponde un appuntamento con il contadino. Chi la spunterà? “Il contadino cerca moglie 2024”: chi sono i 9 contadini X Leggi anche › Su NOVE “Il contadino cerca moglie” presenta i protagonisti dell’edizione 2024 Il contadino cerca moglie 2024, le anticipazioni della quarta puntataAnnamarial’eliminazione dinella scorsa puntata, nella fattoria di Annamaria sono rimasti tre pretendenti: Daniele, Mirco e Leonardo.