Controlli ambientali | carabinieri denunciano 7 persone per abbruciamenti

Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Compagnia di Solofra hanno denunciato in stato di libertà sette, di età compresa tra i 26 e 70, ritenute responsabile di “Smaltimento illecito di rifiuti”.Gli stessi avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per smaltire dei residui vegetali derivanti dalla pulizia dei propri fondi agricoli, ubicati tra Serino e San Michele di Serino.Tale condotta, oltre ad essere pericolosa, provoca un evidente senso di fastidio e molestie alleper la concentrazione di fumo nell’aria.Alla luce degli elementi raccolti daidell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Serino, i presunti autori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Avellino.I servizi predisposti dal Comando Provinciale deidi Avellino, volti al contrasto degli incendi boschivi e della pratica dell’abbruciamento dei residui forestali e vegetali, continueranno ininterrottamente in tutta l’Irpinia.