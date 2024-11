Napolipiu.com - Conte ha scelto il nuovo attaccante del Napoli: offerta pronta per Bonny, Raspadori verso l’addio

Il tecnico azzurro spinge per l’del Parma: sul piatto 15 milioni più ZerbinIlè al lavoro per rinforzare l’attacco nella finestra di gennaio. Gli scout azzurri hanno messo nel mirinodel Parma, profilo che ha conquistato Antonioper caratteristiche tecniche e fisiche.L’operazione è legata al futuro di Giacomo. L’azzurro, valutato circa 25 milioni di euro, è finito nel mirino del Marsiglia. Una sua eventuale cessione aprirebbe la strada all’assalto per il talento del Parma.L’delperIl club partenopeo sta studiando la formula giusta: sul piatto 15 milioni più una contropartita tecnica. Il nome più caldo è quello di Alessio Zerbin, che cerca spazio e gradisce la destinazione. Non è da escludere l’inserimento di Juan Jesus nell’operazione.