Conte e Ranieri si aiutavano a vicenda in Inghilterra, lo scorso anno a Cagliari la cena del destino (CorSport)

Tra Antonioe Claudio, neo tecnico della Roma, c’è un rapporto di stima e amicizia da anni. I due si scambiavano idee e consigli tattici anche quando allenavano in.Le cene dele Londra traRacconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:E’ romantico, bello che a celebrare il ritorno diin Serie A sia: molto più di un collega, molto più di un’ottima compagnia a tavola. Un amico, appunto: si sono frequentati in Italia e in Premier, da Londra alla Sardegna. A Quartu Sant’Elena, l’ultima pizzicata dai paparazzi social.allenava il, mentredribblava domande insistenti di chi lo accostava al Napoli: quasi unadel. Quella delle cene è una vecchia tradizione onorata anche in, ai tempi in cuiallenava il Chelsea e il Tottenham eil Leicester e il Watford.