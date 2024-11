Gaeta.it - Concorso ASMEL 2024: Al via le convocazioni per le prove scritte

Facebook WhatsAppTwitter Ilsegna un importante passo per l’assunzione di personale nei Comuni italiani. Con l’inizio delleper le, i candidati devono prestare la massima attenzione alle comunicazioni ricevute attraverso la loro casella PEC. Il metodo di selezione, che prevede un quiz multidisciplinare, è pensato per garantire un processo di reclutamento più snello ed efficace. Dettagli sulla prova scrittaLa prova principale delavverrà tramite un quiz a distanza, comprensivo di 60 quesiti a risposta multipla. La suddivisione delle domande è pensata per testare in modo approfondito le competenze dei candidati in diverse aree. Di queste 60 domande, 30 saranno focalizzate su materie specifiche relative al profilo scelto dal candidato, con l’obiettivo di valutare le conoscenze tecniche e professionali necessarie.