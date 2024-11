Romadailynews.it - Cina: celebra traguardo di 10 mln di NEV nella produzione annuale (1)

Wuhan, 14 nov – (Xinhua) – Questa foto mostra una cerimonia cheper la prima volta il superamento deldi 10 milionidei veicoli a nuova energia (NEV) fabbricati in, a Wuhan,provincia centrale cinese dello Hubei, oggi 14 novembre 2024. Ieri taleha superato per la prima volta il, contribuendo ulteriormente agli sforzi di riduzione delle emissioni di carbonio a livello mondiale. La cerimonia si e’ tenutacitta’ sotto la guida del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, organizzata dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). (Xin) Agenzia Xinhua