Ilrestodelcarlino.it - Choc a una festa privata: "Stuprata a 16 anni da un giovane che neanche conoscevo"

Avrebbe dovuto essere unain casa tra pochi amici. E invece quella notte lei si era ritrovata in una, seppur, con molte persone e all’interno di un locale pubblico: là dove un, che lei non conosceva di persona, l’aveva infine. La ragazza - una studentessa 16enne ravennate - nei giorni scorsi in incidente probatorio ha ribadito le accuse a suo tempo riferite agli inquirenti. Di fronte al gip Chiara Alberti del tribunale dei minorenni di Bologna, in un contesto protetto ha parlato per più di un’ora non senza difficoltà anche se con lucidità uscendo dall’aula in lacrime per raggiungere i genitori che l’attendevano fuori. Era presente, ma in un altro punto del tribunale felsineo, anche ilravennate ora indagato per violenza sessuale aggravata (è difeso dagli avvocati GiovFocaccia e Cristina Ingoli) oltre al legale della famiglia della ragazza (avvocato Aldo Guerrini).