Biden corre in soccorso di Zelensky: chiederà una pioggia di miliardi al Congresso per blindare il supporto Usa a Kiev

Con l’avanzata delle truppe russe che prosegue senza sosta lungo tutta la linea del fronte e di fronte ai timori su come cambierà la politica statunitense nei prossimi mesi, Joeè più deciso che mai a sostenere l’Ucraina. A renderlo molto chiaro, dopo che all’inizio della settimana il leader democratico ha approvato nuove forniture militari urgenti per, è il consigliere uscente per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan.Quest’ultimo ha dichiarato che “nei prossimi due mesi l’amministrazioneinvierà un segnale alamericano per far capire che vorremmo vedere fondi aggiuntivi per l’Ucraina nel 2025, in modo cheabbia l’opportunità di raggiungere una posizione il più forte possibile in vista dei negoziati” con la Russia di Vladimir Putin. Le recenti mosse del presidente americano uscente sembrano sempre più una corsa contro il tempo perila Volodymyr, almeno per tutto il prossimo anno, in modo da impedire al prossimo inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, di disimpegnarsi rapidamente dal conflitto ucraino.