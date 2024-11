Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. L’Aymarà Group Costone guarda al futuro con fiducia. Sardelli: "Contente della vittoria con Piombino. Ci serviva»

"Siamocon: ciper sollevarci dopo un periodo di flessione. Ma non abbiamo fatto niente, il campionato è ancora molto lungo e dobbiamo lavorare. Dobbiamo essere positive per andare avanti". Parole di Nagaja, giocatrice del, quest’anno ferma ai box a causa di un infortunio (nella foto) che la terrà lontano dal campo per tutta la stagione. Non un’annata persa però. Nagajaè infatti un membro aggiunto allo staff tecnico costoniano e affianca coach David Fattorini in panchina, insieme a Federico Ferrini e Samuele Feroci. "Il campionato è molto impegnativo – ha sottolineato ancora Nagaja-: affrontiamo sempre squadre preparate e che in estate si sono rinforzate, anche con ragazze straniere o che vengono dall’A2.