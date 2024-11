Quotidiano.net - Banco, Mps e Anima superano insieme i 20 miliardi in Borsa

Supera i 20di euro la capitalizzazione aggregata didiBpm, Mps e, collegate da una serie di intrecci azionari e commerciali che potrebbero preludere alla nascita di un grande terzo polo bancario. Al superamento della soglia contribuisce il balzo del Monte a Piazza Affari (+12,4% a 7,7) e la corsa del(+2,5% a 10,5) mentre la capitalizzazione diè stabile a circa 2. Ubs evidenzia come fondendosi con Mps il"sarebbe in grado di consolidare la sua presenza commerciale in Italia, diventando la seconda banca con una quota di mercato in termini di filiali del 14%", dall'attuale 7%, con il Nord Italia che salirebbe dal 9 al 14%. Castagna assisterebbe anche a "un significativo rialzo" della sua capacità reddituale, grazie all'apporto di Mps - per cui il consensus stima 1,4di utili nel 2027 - a cui andrebbero aggiunte le sinergie di costo.