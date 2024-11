Lettera43.it - Andrea Crippa a Striscia la Notizia: «Mattarella o Musk? Sto con Elon»

Leggi su Lettera43.it

Non ha avuto tentennamenti, vicesegretario della Lega, alla domanda postagli da Enrico Lucci. L’inviato dila, nella puntata andata in onda la serata del 14 novembre, gli ha infatti chiesto: «Stai con?», dopo le critiche del patron di Tesla ai giudici italiani al quale il presidente della Repubblica ha risposto, e lui, candidamente ha ammesso: «Sto con». Una netta presa di posizione che, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, si chiede se rappresenti solo il pensiero di«o dell’intero partito».LEGGI ANCHE: Non solo giudici e migranti: tutte le sparate disull’Italia View this post on Instagram A post shared byla(@la) Articolo completo:la: «? Sto con» dal blog Lettera43