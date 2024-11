Bergamonews.it - Ancora tanto sole sulla Bergamasca: giù le temperature

Leggi su Bergamonews.it

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaUn’ampia area di alta pressione posizionata sull’Europa centro-occidentale garantisce condizioni di tempo stabilenostra regione anche per i prossimi giorni, in un contesto diintorno alle medie del periodo.Giovedì 14 novembre 2024Tempo previsto: bel tempo ovunque salvo residui annuvolamenti in mattinata tra pianura e fascia pedemontana.: minime in lieve aumento (1/5°C), massime in lieve calo (10/13°C).Venti: in pianura venti deboli da est, in quota venti deboli da nord-est.Venerdì 15 novembre 2024Tempo previsto: bel tempo ovunque. In pianura possibili nebbie tra notte e mattino, e poi nuovamente in serata.