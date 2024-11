Ilrestodelcarlino.it - Alluvione Ravone Bologna, via ai lavori di messa in sicurezza: tappe e tempi

, 14 novembre 2024 – Partiranno il 18 novembre idiindi alcuni tratti di via di, resi necessari a causa dell’che ha colpito la città nel 2023 e che ha provocato dissesti e cedimenti lungo il ciglio, verso valle, del piano carrabile della strada causando limitazioni della percorribilità. Gli interventi lungo via diL'opera consiste in interventi di consolidamento elungo tre tratti della via di, dove si sono verificati dissesti attivi. Le azioni principali comprendono la costruzione di muri di contenimento in calcestruzzo armato, il rifacimento della sede stradale con pendenza per il drenaggio delle acque, e l'installazione di cunette francese per il corretto smaltimento dell’acqua. Le fasi deiGli interventi sono previsti in più fasi e la viabilità subirà restrizioni con un senso unico alternato e parziali chiusure per fasce orarie.