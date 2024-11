Lapresse.it - Allarme Save the Children: In Italia cala la natalità e aumenta la povertà infantile

Sempre meno bambini e sempre più poveri. L’nel 2023 ha conosciuto un nuovo record negativo per la, con meno di 380mila nuovi nati, mentre lacontinua a colpire i minori, i più piccoli in particolare: il 13,4% delle bambine e dei bambini tra 0 e 3 anni è inassoluta e circa 200mila bambini di età compresa tra 0 e 5 anni (8,5% del totale) vivono inalimentare, ovvero in famiglie che non riescono a garantire almeno un pasto proteico ogni due giorni.Le regioni più interessateOltre la metà risiede nel Mezzogiorno (Sud e isole), dove la percentuale sale al 12,9%. Quasi un bambino su dieci (9,7%) della stessa fascia d’età ha sperimentato laenergetica, cioè ha vissuto in una casa che non era adeguatamente riscaldata in inverno. È la preoccupante istantanea scattata dathenella XV edizione dell’Atlante dell’Infanzia (a rischio) in, dedicato ai primi anni di vita.