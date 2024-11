Zonawrestling.net - AEW: Malakai Black si riscatta, con Brody King si qualifica per il Four-Way Tag Title match di Full Gear

I Private Party si preparano alla loro prima difesa dei titoli di coppia AEW e sarà subito una prova piuttosto difficile con i campioni che dovranno affrontare altri tre team in unWay. Dalla scorsa settimana sono iniziati deidizione e il primo tag team a strappare il pass persono stati gli Outrunners, mentre questa notte a Dynamite nel main event si sono affrontati gli FTR e la House ofnella formazione.Nel segno del rispettoSotto gli occhi dei Private Party che si sono accomodati sullo stage per studiare da vicino i potenziali prossimi avversari, i due tag team hanno lottato alla pari offrendo un grande spettacolo. Ottima la prova offerta da, per nulla offuscato dagli altri sul ring e alla fine proprio lui è risultato decisivo isolando Harwood sul quadrato per poi cogliere la vittoria grazie ad una Sleeper Hold con l’avversario che ha perso i sensi.