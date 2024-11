Giornalettismo.com - A cosa serve lasciare X adesso?

Piccola premessa prima di accingersi alla lettura di questo articolo: ogni singola persona è libera di fare le proprie scelte e, in tema di social network, ognuno è libero di deciderefare con i propri account. Questo preambolo è necessario per sottolineare e ribadire come ogni essere umano debba sentirsi libero di frequentare l’ambiente digitale che preferisce. Detto ciò, sorprende – e non poco – che molti degli utenti che nelle ultime ore hanno deciso di abbandonare X si siano accorti solamente ora di come quell’ecosistema sia controverso. E non possono bastare le dichiarazioni di Elon Musk sulla magistratura italiana a dare questa spinta. LEGGI ANCHE > Lo scontro istituzionale tra Italia e USA attraverso X Ci si è accorti solamente oggi del pensiero di Elon Musk e della sua gestione della piattaforma (all’epoca si chiamava Twitter) – acquistata alla fine di ottobre del 2022 per 44 miliardi di dollari – di cui ha mutato le funzioni e l’utilizzo (anche attraverso la creazione di algoritmi dedicati) a sua immagine e somiglianza? È bastato quel giudizio non richiesto (ma appoggiato da alcuni politici italiani al governo) per far accendere la luce? Certo, quelle parole – a cui ha risposto il Presidente della Repubblica, condito da un timidissimo accenno da parte della Presidente del Consiglio – hanno sicuramente rappresentato, per molti, la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso.