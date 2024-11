Napolipiu.com - VAR e rigori, spunta il precedente: Col Parma tolto al Napoli, con l’Inter non intervengono

Ilche smentisce la teoria del “non intervento” su contatti in area La polemica sul VAR si arricchisce di unimportante. Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha ricordato un episodio che smentisce la teoria del “non intervento” su contatti leggeri.“I due episodi non sono paragonabili”, spiega il giornalista riferendosi aidi Empoli e Inter-. “A Empoli il difensore non protesta nemmeno sul fallo su Politano, la dinamica era chiara”.Diverso il caso di San Siro: “Dumfries corre in area con quella gamba che sembra fare la finale del salto in lungo”. Ma è sul VAR che Del Genio svela ilchiave: “Alfu revocato il rigore dal VAR contro ilproprio perché il contatto fu giudicato leggero”.“È gravissimo che nessuno lo ricordi a livello nazionale”, incalza il giornalista, lodandovento di Conte ma suggerendo che “ricordare quell’episodio avrebbe reso la sua protesta ancora più efficace”.