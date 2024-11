Gaeta.it - Vandalismo a Valperga: attacchi al murales e scritte minacciose contro istituzioni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un nuovo episodio di, la cittadina disi trova al centro di una serie disimboli pubblici e figure istituzionali. Lel’attivista ed europarlamentare Ilaria Salis, nonchéi giudici italiani, sono emerse recentemente, confermando un trend preoccupante di intimidazione. Questi eventi si sono verificati probabilmente durante le ore notturne, ripristinando un clima di tensione nel centro abitato.Ildi via Villa: un obiettivo ripetutoIldi via Villa, situato di fronte alle scuole, è l’artefatto che ha attirato di nuovo l’attenzione dei vandali. Questo grande dipinto, realizzato nel 1995 dall’artista albanese Kastrioti Zakani e promosso dall’ANPI, segna il 50° anniversario della Liberazione.