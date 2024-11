Usa Musk capo Dipartimento efficienza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Trump ha nominato "il grande Eloninsieme al patriota americano Vivek Ramaswamy" alla guida del nuovoper l'governativa,Doge "Due meravigliosi americani -scrive il presidente eletto su Truth- che spianeranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa,tagliare norme e spese inutili,e ristrutturare le agenzie federali,essenziali per il movimento'Save America' Diventerà,potenzialmente,'il progetto Manhattan' dei nostri tempi" (progetto segreto Usa per la bomba atomica).