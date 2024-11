Gaeta.it - Un detenuto di 93 anni rilasciato anticipatamente dal carcere di Poggioreale, focus su condizioni carcerarie

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Undi 93è stato scarcerato in anticipo daldi, a Napoli. La sua liberazione anticipata è stata concessa in virtù di un risarcimento per i dsubiti durante la detenzione, secondo quanto stabilito dall’Ordinamento Penitenziario. La situazione mette in luce le problematiche legate al sovraffollamento carcerario e le difficoltà di un sistema penale che, spesso, trascura la dignità umana.Dettagli sulla liberazione anticipataIl, che recentemente era stato trasferito per scontare la pena in una comunità, ha ricevuto un riconoscimento di ben 193 giorni di liberazione anticipata. Questo provvedimento è stato emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Napoli e si riferisce a un periodo di detenzione che va dal 18 settembre 2018 al 10 ottobre 2024.