Tuttosport – Conte furia in campo Inzaghi prima festeggia e poi…

2024-11-13 22:20:27 Flash news da TS:Inter-Napoli continua ancora a far discutere: a distanza di giorni, il profilo X di Dazn ha pubblicato un video ripreso dalla Bordocam dove si vedono le reazioni contrastanti didurante l’assegnazione del calcio di rigore all’Inter, fischiato da Mariani e confermato dopo un check veloce del Var. Dalle immagini si nota il labiale diche esclama per ben due volte “Ma state scherzando?“, incredulo per la concessione del penalty; dall’altro lato si vede unesultante ma la gioia del tecnico nerazzurro dura poco e svanisce dopo il palo centrato da Calhanoglu. Il siparietto non termina con il rigore fallito ma prosegue con l’ex allenatore della Juventus che, ancora furioso, esclama rivolto verso la panchina dell’Inter: “Ci avete provato“.