Lanazione.it - Travolto dal fuoco mentre dormiva, muore per le ustioni. Il paese piange la scomparsa del noto professore

Firenzuola (Firenze), 13 novembre 2024 – A Firenzuola ha suscitato dolore profondo e sconcerto l’improvvisadi Luciano Ardiccioni. Perché era figura nota e impegnata, luidi filosofia che negli ultimi venti anni aveva scelto Firenzuola come luogo del cuore, della sua azione sociale, culturale e politica. E poi per il modo terribile che l’ha portato alla morte. Ardiccioni ha lottato per una settimana, ma non ce l’ha fatta. Troppo gravi ed estese le, causate da un incendio scoppiato nella sua casa fiorentina, in via Susini. Non si conosce con esattezza la causa, forse un corto circuito, forse una sigaretta: il materasso del letto doveArdiccioni si è incendiato e l’uomo è stato avvolto dalle fiamme. Il figlio, al piano superiore, ha sentito del fumo, si è precipitato in camera, e ha cercato di strappare dal letto il genitore.