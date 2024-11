Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-11-2024 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente Concorde in via Taranto altezza via Monza altro incidente con lunghe code su via Cassia nei pressi di via Giuseppe Belardinelli per potature da oggi al 29 novembre riduzione della sede stradale su via di Boccea via del Forte Boccea via Federico Galeotti nelle due direzioni inevitabili i disagi alper lavori notturni fino al 29 di novembre chiuse tra le 23 e le 6 del mattino le rampe di entrata e di uscita della tangenziale est da viale Castrense a Largo Settimio Passamonti prestare quindi attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità