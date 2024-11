Gaeta.it - Terrore notturno a Torino: esplosione di bancomat in pieno centro e preoccupazione crescente

Facebook WhatsAppTwitter Nella notte del 13 novembre 2024, i residenti dihanno vissuto attimi di paura a causa di un’avvenuta tra piazza Sofia e via Cravero. Alle 4:15 circa, un forte boato ha scosso i quartieri circostanti, segnalando l’ultima azione di un gruppo di malviventi che ha preso di mira ildella filiale Unicredit. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di furti con esplosivo, che hanno visto la stessa tecnica essere utilizzata in diverse occasioni negli ultimi mesi in tutta la provincia.La tecnica della marmotta: un metodo temutoLa modalità utilizzata dai ladri è nota come “tecnica della marmotta”, una strategia che prevedere l’inserimento di ordigni esplosivi all’interno del meccanismo di erogazione dei contanti. Questo tipo di attacco è progettato per provocare un’controllata, in modo da accedere rapidamente ai soldi custoditi nel