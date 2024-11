Ilrestodelcarlino.it - Tempo di sagre in Vallesina: week end ricco tra Maiolati e Belvedere Ostrense

Spontini (Ancona), 13 novembre 2024 – Autunnodiin. Il centro storico diSpontini ospiterà da domani e per tutto il prossimo fine settimana, l’ormai tradizionale festa di San Martino. Per ben tre giorni, da venerdì a domenica il borgo si animerà con musica dal vivo, stand gastronomici, mercatini artigianali e tante novità per grandi e bambini. La manifestazione, organizzata dalla Società Filarmonica “Gaspare Spontini”, dall’associazione sportiva Asd “United”, dal Coro femminile “Celeste Erard” e dal Circolo ricreativo cittadinoSpontini, con il patrocinio del Comune, consentirà di vivere il borgo all’insegna dell’enogastronomia, della tradizione e del divertimento. Si inizia venerdì alle 19,30, con l’apertura degli stand gastronomici e si prosegue alle 21 con l’animazione musicale a cura del gruppo “Le Meteore 1969”.