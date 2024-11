Sport.periodicodaily.com - Svizzera-Serbia: le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 4 di Lega A di Nations League 2024/2025. Le due squadre sono separate da un solo punto, si sfidano per evitare la retrocessione in Lega C.si giocherà venerdì 15 novembre 2024 alle ore 20.45 presso il St.Jakob Park di Basilea.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli elvetici si sono risvegliato pareggiando sul campo della DAnimarca nell’ultima partita disputata. Ora la Nazionale di Murat spera di sfruttare il fattore casalingo per battere lae rimanere in Lega A, rimediando ad un cammino faticoso in Nations League dove ha incassato tre sconfitte consecutive.I serbi hanno tre punti in più rispetto agli svizzeri, ma reduci da una netta sconfitta contro la Spagna. La Nazionale di Stojkovic si è ripresa pareggiando con la Spagna e vincendo contro laall’andata.