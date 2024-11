Gaeta.it - Sequestrati pomodorini del piennolo contraffatti: scoperta choc nel napoletano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter I Carabinieri del Parco Nazionale del Vesuvio hanno scoperto un caso di contraffazione legato ai celebridel, prodotti tipici campani. Durante un controllo a Sant’Anastasia, i militari hanno sequestrato un ingente quantitativo difreschi, pronti per la vendita, ma privi delle necessarie attestazioni. L’operazione rivela le problematiche legate alla protezione dei prodotti locali e la salvaguardia dell’autenticità delle specialità gastronomiche.della contraffazioneLe operazioni dei Carabinieri del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio sono iniziate con un’attenta ispezione in una ditta di Sant’Anastasia. La proprietaria dell’attività non risultava iscritta all’organismo di controllo riguardante l’agroqualità né al consorzio di tutela per il pomodorino del