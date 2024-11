Roma fa volare un drone a Fontana di Trevi | scatta il sequestro

Leggi su Ilfaroonline.it

13 novembre 2024- Sono stati gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale diCapitale, impegnati nei consueti controlli a tutela delle aree di pregio monumentale, ad intervenire, nei giorni scorsi, nei confronti di un cittadino trentenne del Qatar, che stava effettuando delle riprese con unnei pressi didi. Ilè stato posto sotto, mentre l'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per non aver rispettato il divieto di sorvolo.