Robur in trasferta a Figline Valdarno. Candido ok, ma c’è’ il nodo Di Paola

E’ necessaria un’inversione di rotta, una sterzata decisa: dopo le sconfitte con Terranuova Traiana e Fulgens Foligno (quattro le lunghezze conquistate nelle ultime cinque giornate), ladeve riprendere la strada smarrita. Deve tornare a fare punti. E’ con questo obiettivo che i bianconeri hanno ripreso ieri la preparazione all’Acquacalda, in vista delladi, in programma domenica alle 14,30. Dall’infermeria è arrivata la buona notizia che(foto), superata la polmonite, ha ripreso ad allenarsi, anche se con un lavoro atletico personalizzato. Avrà bisogno ancora di un po’ di tempo per tornare in forma, ma il suo ritorno al campo è già positivo. Niente da fare, invece, per tutti gli altri bianconeri ai box: anche ieri Tirelli, Di Gianni, Fort e Dihanno proseguito con il percorso di recupero.