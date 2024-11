Anteprima24.it - Raccordo Av-Sa: Anas attiva oltre 20 milioni di investimenti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ottica dell’ulteriore potenziamento degli standard di sicurezza e percorribilità delAutostradale 2 “di Avellino”,hato20di euro diper le nuove barriere di sicurezza a servizio dell’infrastruttura autostradale, sia NDBA (New Dynamic Barrier) spartitraffico centrali (i cui lavori sono già in corso) che laterali (in progettazione).Nel dettaglio, le attività – che includono, altresì, interventi di potenziamento del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma (già in parte ultimati),che la nuova pavimentazione e relativa segnaletica – nella fase attuale si stanno concentrando tra il km 14,000 ed il km 8,135, cioè tra Montoro e Fisciano; la conclusione di tali lavorazioni è fissata entro la prossima primavera.