Calciomercato.it - Pulisic incanta, il Milan ora trema: pronto l’assalto già a gennaio

Per l’attaccante statunitense potrebbe essere un addio al club rossonero: ritorno a sorpresa in Premier LeagueSette gol e cinque assist in quindici partite stagionali. Se ilha avuto un inizio di annata altalenante, non lo stesso si può dire di Christian, ilora: ritorno a sorpresa in Premier League (LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante americano si è imposto come uno dei migliori della squadra di Fonseca, se non il migliore in assoluto e non per niente il tecnico portoghese quasi mai ha rinunciato a lui. Sempre titolare, sia in Champions che in campionato, l’unica volta che è partito dalla panchina (contro il Napoli) è stato per un attacco influenzale che lo aveva debilitato.Un rendimento elevatissimo, non una sorpresa per il 26enne che con la maglia delha uno score di ventidue gol e sedici assist in sessantacinque match disputati.