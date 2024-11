Gaeta.it - Progetto Scuole-amo: 350 studenti liguri per combattere l’abbandono scolastico

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa promossa dalla Fondazione Cdp, volta ala dispersione scolastica nella regionea, coinvolgerà circa 350. Questoè il vincitore della seconda edizione del bando intitolato ‘A Scuola per il Futuro-Insieme per contrastare’, un’iniziativa dedicata a migliorare l’inclusione sociale e educativa.Obiettivi del-amoIl-amo, presentato dalla cooperativa sociale San Pio, si propone di affrontare diverse problematiche legate all’emarginazione e alla difficoltà di integrazione. Un punto focale dell’iniziativa riguarda l’inclusione linguistica per gli alunni stranieri, che spesso incontrano barriere durante il loro percorso. Questi, privi di un’adeguata assistenza, corrono il rischio di abbandonare gli studi, con potenziali conseguenze negative sul loro futuro.