Percy Jackson stagione 2 | confermato il casting per un personaggio importante

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha trovato la sua Atena. L'attrice Andra Day ha ufficialmente firmato per interpretare la dea greca della saggezza, ha annunciato la Disney al D23 Expo in Brasile la scorsa settimana. Day si è rivolta direttamente ai fan in un video che è stato poi condiviso sui social media."Non vedo l'ora di darle vita e di lavorare al fianco di attori così talentuosi", ha dichiarato Day. "Restate sintonizzati per questo viaggio epico, gente". Questa notizia arriva mentre la seconda stagione di Percy Jackson è nel bel mezzo delle riprese. La produzione è iniziata ad agosto e dovrebbe concludersi entro la fine di gennaio 2025, il che significa che probabilmente Day è già stata sul set. Il suo personaggio è centrale per il proseguimento della storia nei libri di Rick Riordan.