Ilgiorno.it - Omicidio Manuel Mastrapasqua a Rozzano: il pm chiederà il giudizio immediato per Daniele Rezza

Conferito oggi l'incarico per gli ultimi accertamenti genetici nelle indagini sull'di, il 31enne ucciso con una coltellata nella notte tra il 10 e l'11 ottobre a, nel Milanese, da, 19 anni, reo confesso e in carcere pervolontario pluriaggravato, anche dai futili motivi, e rapina di un paio di cuffie wireless, mentre la vittima stava rientrando a casa dopo un turno di lavoro in un supermercato. L’ultimo selfie dicon le cuffie blu: la foto tra gli scaffali del Carrefour tre ore prima dell’Le analisi genetiche, che riguardano, tra le altre cose, quelle cuffie e i vestiti die che hanno un termine di 60 giorni, sono l'ultimo passaggio dell'inchiesta e poi la Procura di Milano potrà chiedere, entro sei mesi dall'esecuzione della misura cautelare, il processo con rito, saltando la fase dell'udienza preliminare, per il 19enne che rischia anche l'ergastolo.