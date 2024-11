Tuttivip.it - “Occhio, io non sarei contento”. Grande Fratello, nella Casa smontano Lorenzo su Shaila

Leggi su Tuttivip.it

Dopo l’ultima puntata del, il rapporto traSpolverato eGatta è stato al centro di lunghe discussioni. La coppia ha infatti ricevuto molta attenzione, e Alfonso D’Apice non ha esitato a commentare il risultato del sondaggio lanciato in diretta, esprimendo perplessità sulla vittoria di. “Il 60% è poco, io non avrei esultato al posto tuo,” ha detto D’Apice, suggerendo al coinquilino di non vantarsi troppo per un risultato che considera modesto., tuttavia, ha risposto con serenità: “Beh, io sonolo stesso,” e ha trovato il sostegno di Giglio.Durante la puntata di martedì 12 novembre, Alfonso Signorini ha chiesto al pubblico di votare online per esprimersi su questa coppia: è vero amore o semplice strategia? Il sondaggio ha dato la possibilità anche ai concorrenti di prendere posizione, e solo Jessica, Luca, Mariavittoria, Javier e Helena hanno dichiarato di dubitare della sincerità del legame tra