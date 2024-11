Gaeta.it - Nuove misure per combattere l’evasione fiscale a Fiumicino: 12 agenti accertatori nominati

Facebook WhatsAppTwitter La lotta controsul territorio disi intensifica grazie all’assunzione di 12 nuovi. Questi professionisti, affiancati da strumenti moderni e preparati attraverso un’adeguata formazione, avranno la responsabilità di monitorare le violazioni fiscali e contribuire al miglioramento delle entrate comunali. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione, si propone di garantire maggiore equitàe di ridurre il carico tributario sui cittadini onesti.La preparazione e le qualifiche degliI nuovidisono stati selezionati da un pool di personale dellaTributi, dopo aver frequentato un corso specifico che li ha preparati ad affrontare le necessità del servizio. Il percorso formativo ha incluso moduli riguardanti le normative fiscali in vigore, tecniche di accertamento e gestione delle violazioni, garantendo così che ogni agente sia in grado di operare in maniera competente e responsabile.