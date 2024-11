Gaeta.it - Nuove indagini e storie di scomparsa: “Chi l’ha visto” torna in prima serata su Rai 3

Facebook WhatsAppTwitter Rai 3 riprende stasera la messa in onda di “Chi”, il noto programma di cronaca dedicato a persone scomparse e casi di interesse giudiziario. Presentato da Federica Sciarelli, il programma offre un’occasione per sensibilizzare il pubblico e raccogliere segnalazioni. La puntata di questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, si concentra su casi recenti e inquietanti, portando in luceche hanno suscitato grande attenzione e frustrazione nel corso degli anni.Il mistero della morte di Andreea RabciucUno degli eventi chiave della puntata riguarda la tragica morte di Andreea Rabciuc, atleta di spicco nel tiro a segno. La procura di Ancona ha recentemente concluso lerelative al caso, ipotizzando sia maltrattamenti che istigazione al suicidio.