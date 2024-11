Quotidiano.net - Musk interviene sull’Italia: "I giudici del caso Albania devono andarsene". Gelo di FdI, ira delle toghe

Ci mancava solo Elon. Come se in Italia non fosse già abbastanza dilagante la tendenza a innescare polemiche su tutto, arriva anche il consigliere e finanziatore di Donald Trump ad attizzare le fiamme. L’occasione è un post su X di Mario Nawfal (star del social) che illustra la decisione dei magistrati del tribunale di Roma di liberare gli ultimi sette migranti trattenuti in, rinviando la questione alla Corte di giustizia europea: "These judges need to go", questi, twitta il miliardario americano.è un privato cittadino, può naturalmente esprimere un proprio parere su qualsiasi tema voglia in qualsiasi parte del mondo, ma è anche l’uomo più vicino in questo momento al presidente neo-eletto e trattarlo come un utente qualunque di X, di cui è proprietario, risulta difficile.