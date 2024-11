Amica.it - Minnie e Quinn, separati alla nascita, riuniti dal destino: la clip in anteprima di "This time Next Year", la rom-com al cinema

Voi sapete cosa è un video di rottura? Come vedete nellaesclusiva qui sopra,lo impara a sue spese. Per fortuna, ad addolcirgli la serata arrivacon una torta di scuse. Ecco un piccolo assaggio di. La commedia romantica di Nick Moore che Notorious Pictures porta aldal 14 novembre.Tratto dal best-seller di Sophie Cousens, che firma anche la sceneggiatura, ha per protagonisti il divo di Emily in Paris, Lucien Laviscount, e Sophie Cookson nei panni di due ragazzi che ilsta cercando di far innamorare a tutti i costi. Loro malgrado. Nel cast anche Golda Rosheuvel (la regina Carlotta di Bridgerton) nei panni di Tara. E John Hannah in quelli di Keith.La trama di “sono nati il giorno di Capodanno nello stesso ospedale, a pochi minuti di distanza.