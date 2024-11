Liberoquotidiano.it - MASTRO TORTELLO: AL VIA LA CAMPAGNA DI EQUITY CROWDFUNDING SU MAMACROWD

, brand nato a Milano nel 2021 per offrire in un bistrot pasta fresca di alta qualità e 100% italiana, fatta a mano con ripieni gourmet, ha avviato unadisucon l'obiettivo di raccogliere 1,2 milioni di euro. I fondi saranno destinati all'apertura di almeno due nuovi locali in zone particolarmente frequentate (centri commerciali o strade ad alto flusso) e alla creazione di un'unità produttiva centralizzata per migliorare l'efficienza e continuare a garantire la massima qualità della pasta. Nel 2023, grazie a una gestione ottimizzata e agli oltre 20.000 clienti di 89 nazionalità diverse, il brand ha registrato una crescita del 30% rispetto all'anno precedente. Questo risultato evidenzia la solidità del sistema produttivo e distributivo, pronto per sostenere l'espansione su larga scala anche oltre i confini nazionali.