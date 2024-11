Iltempo.it - Manovra, Calenda: Governo distribuisce mance, non ha un piano strutturale

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2024 "Non è unaspericolata, non è questo il punto. Semplicemente è unache ha come unica linea guida quella di distribuiredi tutti i generi a fronte della carenza dei servizi pubblici. Cioè ha l'idea di fondo che il Paese si accontenta dandogli dei soldi, che sono soldi dei cittadini non sono soldi di Giorgia Meloni, e quindi 10€ sull'Irpef e quindi se diventi mamma ti do un bonus una tantum invece di fare gli asili nido tutte cose singole." Lo ha detto il Segretario di Azione, Carlo, in corso della conferenza stampa sulla. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev