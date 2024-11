Davidemaggio.it - Love, Reason, Get even: le trame dei primi 8 episodi

Ledeidi, Get, nuova serie turca di Mediaset Infinity.o 1Sul giornale del giorno campeggia Ozan Korfali come imprenditore dell’anno per aver creato una app di successo. I genitori di Esra, la sua ex moglie, cercano di nasconderle la notizia, ma lei la scopre mentre e’ sull’autobus, diretta al lavoro, e rimane sconvolta. Al ristorante in cui lavora sente alcuni ragazzi che, commentando la notizia, insinuano che l’ex moglie di Ozan abbia ottenuto molto denaro e azioni in seguito al divorzio, e la insultano. Lei perde la calma e ne colpisce uno, e finiscono tutti in commissariato, dove rivela di essere la donna di cui parlavano. Il ragazzo ferito le dice che ritirera’ la denuncia a patto che faccia arrivare li’ Ozan. Esra si rifiuta, ma la sua amica Zeynep lo chiama di nascosto e lui inizialmente dice che non lo fara’, ma poco dopo arriva.