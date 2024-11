Oasport.it - LIVE Zverev-Ruud 0-1, ATP Finals 2024 in DIRETTA: iniziato il match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Errore di rovescio del tedesco.30-0 Servizio e dritto d’incontro a campo aperto.15-0 Ace sporco a 222.0-1 Non risponde di rovescio.40-0 Servizio vincente.30-0 Servizio e dritto.15-0 Fuori il primo dritto di.Casperalla battuta.Giocatori in campo!20:25 Cinque i precedenti, tra cui le ultime due semifinali del Roland Garros, vinte una a testa. Significativa la vittoria dia Bercy nel 2021, visto che è l’unico precedente indoor.20:17 Classifica del girone Nastase: sevince è qualificato, sevince gli baserà un set contro Alcaraz e dipenderà anche da sebatterà Rublev.Alexander1/0 2/0 12/8Carlos Alcaraz 1/1 2/2 25/22Casper1/0 2/0 13/6Andrey Rublev 0/2 0/4 17/2520:10 Mancano 20? alla discesa in campo di, che si giocheranno una fetta di qualificazione e di destino del gruppo.