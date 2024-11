Lanazione.it - Lamporecchio, il tiktoker toscano Shamzy a teatro con ‘Testa di Caos’

(Pistoia), 13 novembre 2024 -, iltorna ain Testa di Caos. Appuntamento sabato 16 novembre, alle ore 21 alComunale dila prima del nuovo spettacolo di Andrea Di Raimo in arte. Al via il tour in tutta Italia con oltre 25 date. Andrea Di Raimo, in artedoc, poco più che ventenne, presenta il suo secondo show teatrale Testa di Caos, che ilVerdi di Montecatini produce e distribuisce nei teatri di tutta Italia (su ticketone le prevendite, oltre 25 date nelle maggiori città, tra cui Firenze, Napoli, Torino, Roma, Palermo).Le sue esilaranti gag, gli hanno fatto scalare in breve tempo le classifiche dei più famosiitaliani con oltre 2 milioni di follower, ora torna sul palcoscenico e affronta temi di attualità insieme a situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un'occasione per sorprendere e divertire, mescolando irriverenza, sincerità e improvvisazione in un vortice di comicità! Volgare, provocatorio, canzonatorio, dal web allo spettacolo dal vivo, ha conquistato il pubblico.