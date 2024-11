Tpi.it - Il nuovo ufficio profuma di caffè: la rivoluzione silenziosa dei bar

Il profumo del, il brusio delle conversazioni, il ticchettio dei tasti sui laptop: la colonna sonora del bar moderno è un mix eclettico di suoni familiari e novità. Osservando le realtà cittadine, e non solo, si nota una trasformazione significativa: il bar non è più solo un luogo di incontro e socialità, ma sempre più spesso si trasforma in undiffuso, uno spazio ibrido dove lavoro e piacere si intrecciano. Una metamorfosi accelerata dallo smart working e dalle nuove tecnologie.La metamorfosi del bar: il caso MilanoMilano, dinamica e all’avanguardia, incarna perfettamente questa tendenza. Per le vie del centro sono sempre più diffusi locali con spazi coworking, un’ampia scelta die snack, e persino sale riunioni prenotabili e postazioni dotate di stampanti.Si tratta di locali nati per rispondere alle esigenze dei nomadi digitali e, in generale, di tutti coloro che adottano soluzioni di lavoro da remoto e lavoro ibrido.