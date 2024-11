Tvzap.it - Fratellini scomparsi di 3 e 5 anni: poco fa la triste notizia

Leggi su Tvzap.it

di 3 e 5fa la– Prosegue in Spagna l’allerta meteo attivata in alcune zone a causa del passaggio di una nuova ondata di maltempo. Scuole chiuse in provincia di Malaga. Previsti oltre 100 millimetri di pioggia nelle prossime ore.poifa su due bambini. ( dopo le foto)Leggi anche: Incredibile tromba d’aria in Italia: attimi di pauraLeggi anche: Aereo colpito da una turbolenza estrema: feriti a bordodi 3 e 5fa laLa Spagna non abbassa la guardia sul maltempo. Anche perché la Dana non smette di fare paura. Oggi, mercoledì 13 novembre 2024, alcune zone, nello specifico Tarragona e Malaga, hanno attivato l’allerta rossa. Nelle aree vicine e nella comunità valenciana, dove il porto del capoluogo è stato chiuso, è scattata l’allerta arancione.